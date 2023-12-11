Никакого жидкого мыла! Как правильно мыть фрукты и овощи

Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист Эксклюзив 4 0

Гастроэнтеролог Лопатина: мыть фрукты нужно под проточной водой и счищать кожуру

Никакого жидкого мыла! Как правильно мыть фрукты и овощи

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Гастроэнтеролог рассказала, какие меры предосторожности нужно предпринять перед употреблением продуктов особенно в период пандемии.

Лето и осень — сезон овощей и фруктов, а также кишечных инфекций, рассказала 5-tv.ru врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

«Все фрукты овощи и ягоды, которые вы приобретаете, обязательно нужно мыть. Ни в коем случае нельзя пробовать фрукты и овощи на рынках», — предостерегла медик.

Врач дала советы и о том, как правильно мыть продукты перед употреблением.

«Мягкие ягоды и фрукты, например малину, абрикосы, можно замочить в воде, а потом промывать под проточной водой. Жесткие фрукты можно промывать под проточной водой и затем счищать кожуру», — уточнила Лопатина.

Допустимо использовать щетку, но нельзя применять моющие средства даже с пометками «эко» или «детское». По словам гастроэнтеролога, частицы средства могут попасть в кишечник и вызывать сильное нарушение микрофлоры. В особенности, если это средство антибактериальное.

«После этого в организме человека развивается синдром раздраженной кишки, который очень сложно убрать», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru писал, какие фрукты и овощи содержат токсины. Безобидные на первый взгляд продукты могут нанести вред при неправильном употреблении.

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