Никуда без подгузников: какие привычные действия невозможно повторить в космосе

Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 10 0

Невролог Длин: в космосе запрещено есть хлеб и пить газировку

Никуда без подгузников: какие привычные действия невозможно повторить в космосе

Фото: ТАСС, 5-tv.ru

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Врач высшей категории объяснил, почему в невесомости смертельно опасно есть хлеб и пить газировку.

В космосе далеко не все привычные бытовые действия можно осуществить без проблем. Об этом 5-tv.ru рассказал врач высшей категории, невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

По словам специалиста, в космосе нельзя пить газированную воду. Дело в том, что когда человек рыгает, то газ в невесомости выходит изо рта вместе с водой. В таком случае человек может захлебнуться.

«Второй момент — это употребление хлеба. Хлеб в космосе есть нельзя, потому что могут образоваться крошки, которые также могут являться очень опасными и могут попасть в дыхательные пути», — пояснил врач.

В космосе также, отметил эксперт, невозможно кипятить воду в привычном понимании, так как вода нагревается неравномерно.

«Космонавты должны выходить в открытый космос только в подгузниках, потому что у них не возникает ощущения, что они, например, хотят сходить в туалет. Подгузники в этом плане их подстраховывают», — заключил Длин.

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