«Неизбежная цена»: на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Bloomberg: растет число украинцев, готовых пожертвовать землями ради мира с РФ

«Неизбежная цена»: на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

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Тема:
Спецоперация

Люди устают не только на фронте, но и на «гражданке». Тем временем Киев разочарован в том, что недооценил силу Москвы.

На Украине растет число граждан, которые готовы пожертвовать территориями ради достижения мира с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — говорится в статье.

Вооруженные силу Украины (ВСУ) на поле боя за год не продвинулись, а западная поддержка не помогает Киеву. Также в Европе уже начинают готовиться к уменьшению спонсирования США.

Отмечается, что власти Украины разочарованы, а некоторые союзники не полностью осознали масштаб ситуации на поле боя и недооценили силу российских линий обороны.

Спецоперация на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

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После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 боевиков. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Тема:
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