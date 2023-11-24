Лучше бы встречалась с Рамосом: Шакиру унизил собственный адвокат

И чего бы добилась звезда, задержись она подольше на судебных заседаниях?

Еще в 2017 году латинская поп-исполнительница Шакира была обвинена в неуплате налогов в Испании. Тогда ей грозило около восьми лет лишения свободы.

После длительного судебного процесса в Барселоне певица признала вину по шести статьям. Три из них касались уклонения от уплат налогов «на богатство».

Однако в тюрьму Шакира не отправится — вместо заключения она согласилась выплатить несколько штрафов общей суммой свыше восьми миллионов евро. По мнению адвоката звезды Пау Молинса, певица вполне могла избежать таких крупных выплат, сообщает Daily Mail.

«Увлечение Шакиры обошлось ей в 120 миллионов евро. Если бы она влюбилась в Серхио Рамоса, а не Жерара Пике, это обошлось бы ей гораздо дешевле», — говорит юрист.

Дело в том, что в Барселоне, где Шакира жила вместе с бывшем мужем, существует «налог на богатство», который недействителен в столице. Если бы сердце певицы завоевал Рамос, подобных обвинений можно было бы избежать.

«Говорят, что все испанцы равны, но оказывается, что если ты живешь в Каталонии, то можешь попасть в тюрьму за преступление, за которое тебя не могут посадить в Мадриде, даже если ты делаешь то же самое», — объясняет Молинс.

Как считает адвокат, звезда поторопилась с признанием вины из-за стремления скорее закончить разбирательства. Она вполне могла одержать победу в суде, убежден Молинс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шакира избежала тюрьмы по делу о неуплате налогов.