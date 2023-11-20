Шакира избежала тюрьмы по делу о неуплате налогов, но заплатит крупный штраф

Всемирно известная певица Шакира, обвиняемая в неуплате крупной суммы налогов, избежала наказания в виде лишения свободы. Суд состоялся сегодня, 20 ноября. Артистке удалось добиться соглашения со стороной обвинения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что знаменитость согласилась с тремя годами условно, а также штрафом в размере более семи миллионов евро. Кроме того, артистка согласилась выплатить еще один штраф, чтобы избежать тюремного заключения.

Изначально прокуратура требовала наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом на сумму более 23 миллиона евро. Колумбийскую звезду обвиняли в неуплате налогов за период с 2012 по 2014 годы. Сообщалось, что в общей сложности певица не исполнила обязанности по уплате налогов в бюджет Испании свыше 14 миллионов евро.

По данным стороны обвинения, Шакира с помощью нелегальных схем выводила средства, подлежавшие налогообложению, на счета в офшорные зоны. Певица, в свою очередь, до конца не соглашалась с правоохранителями. По ее мнению, она получила статус резидента Испании в 2015 году, до этого периода у нее не было обязанности платить налоги в европейской стране.

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