И Кремль, и усадьба Достоевского: где провести праздники рядом с Москвой

Например, можно отправиться в городок в 136 километрах от столицы.

Близятся праздники, и многие жители столицы задаются вопросом: «Где лучше всего встретить Новый год?» Как один из вариантов — в Зарайске, который располагается в 136 километрах к юго-востоку от Москвы.

Он славится своей «уютной» атмосферой, которая мало кого оставляет равнодушным. Совсем недавно в городе подошел к концу фестиваль «Между прошлым и будущим», задачей которого стало объединить современность и многовековые традиции.

В Зарайске есть на что посмотреть — его каменный Кремль, построенный в 1531 году, сохранился почти нетронутым. А водонапорную башню, возведенную в 1916-м, спустя 100 лет отреставрировали: теперь оттуда открывается потрясающий вид на город.

Главная драгоценность Зарайского художественного музея — статуэтка из бивня мамонта времен палеолита, найденная при раскопках в 2001 году. Заглянуть также можно и в дом писателя Григория Мачтета.

После — посетить усадьбу «Даровое», где прошло детство Федора Достоевского. На центральной площади города можно приобрести фермерский сыр на любой вкус, а также попробовать старинные медовые лепешки.

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