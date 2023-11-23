Праздник к нам приходит: Петербург начали украшать к Новому году

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Петербург начали украшать к Новому году

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В этом году декораций на городских улицах Северной столицы будет гораздо больше, чем в прошлые.

Петербург готовится к Новому году. Город уже начали украшать фонариками, гирляндами и световыми инсталляциями. На линии электропередачи и фонарные столбы вешают композиции в виде снежных узоров. На зданиях появляется особая праздничная подсветка.

Коммунальщики работают, несмотря на сильную метель. Привлекли подъемную технику. Обещают, что в этом году декораций на городских улицах будет гораздо больше, чем в прошлые.

Впервые после ковидных ограничений Новый год встретят с размахом — на украшение и праздничную программу потратят больше миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда бывший муж Полины Гагриной — Дмитрий Исхаков черпает новогоднее настроение.

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