«Овощная база»: Винер об условиях подготовки гимнастов в США

|
Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Винер: в США готовят гимнастов в ужасных условиях, их залы — овощная база

«Овощная база»: Винер об условиях подготовки гимнастов в США

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

Читайте нас в: Дзен Новости

Невозможно сравнивать американскую и российскую обстановку, в которой тренируются спортсмены.

Условия подготовки гимнастов в США и России совершенно разные, у нас они замечательные. Об этом заявила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФГХ) Ирина Винер.

«У нас замечательные залы, а у них условия ужасные. Я как-то приезжала в США, видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — сказала она, выступая на открытии нового центра гимнастики в Ватутинках.

В конце октября гимнастки со всего мира показали мастерство на турнире Академии «Небесная грация». Спортсменки из 12 стран приехали на берега Черного моря для участия в соревнованиях. Ирина Винер высказала свои восхищения по поводу уровня турнира. 5-tv.ru показал репортаж с места событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ответили на заявление МОК по Играм дружбы. Буква «М» в аббревиатуре организации не означает права на монополию, подчеркнули в Кремле.

-5° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.12
-0.04 96.23
0.08
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

16:12
«Новая глава человечества»: Путин о внедрении искусственного интеллекта в науку
16:08
Перемирие между Израилем и ХАМАС началось с обстрела сектора Газа
15:51
В Петербурге рассказали о передовых методах лечения спортивных травм
15:50
«Овощная база»: Винер об условиях подготовки гимнастов в США
15:39
Лучше бы встречалась с Рамосом: Шакиру унизил собственный адвокат
15:36
ВС РФ нанесли 31 групповой удар по аэродромной инфраструктуре и складам ВСУ

Сейчас читают

В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского
Новая беда из Китая: дети массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд