«Овощная база»: Винер об условиях подготовки гимнастов в США

Невозможно сравнивать американскую и российскую обстановку, в которой тренируются спортсмены.

Условия подготовки гимнастов в США и России совершенно разные, у нас они замечательные. Об этом заявила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФГХ) Ирина Винер.

«У нас замечательные залы, а у них условия ужасные. Я как-то приезжала в США, видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — сказала она, выступая на открытии нового центра гимнастики в Ватутинках.

В конце октября гимнастки со всего мира показали мастерство на турнире Академии «Небесная грация». Спортсменки из 12 стран приехали на берега Черного моря для участия в соревнованиях. Ирина Винер высказала свои восхищения по поводу уровня турнира. 5-tv.ru показал репортаж с места событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ответили на заявление МОК по Играм дружбы. Буква «М» в аббревиатуре организации не означает права на монополию, подчеркнули в Кремле.