Путин: искусственный интеллект откроет новую главу существования человечества

Искусственный интеллект нужен не для замены человека на работе, а для повышения качества жизни людей и открытия новых возможностей в профессии. Это подчеркнул Владимир Путин. Президент сегодня принял участие в «Путешествии в мир искусственного интеллекта».

Конференция проходит в московском Центре международной торговли. Владимир Путин осмотрел выставку технических новинок и даже послушал новогоднюю сказку, сочиненную нейросетью. Понравилась ли — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Для общения президента один на один с искусственным интеллектом еще не время. Пока посредниками выступают разработчики и организаторы выставки. Но стремительное развитие систем, говорят, скоро может оставить специалистов без работы. Путин интересуется: «Не страшно?»

«Не приведет ли развитие ИИ к увольнению?» — спрашивает президент.

«Это наша задача», — отвечает девушка.

Но технический прогресс уже не остановить. И именно этот интеллект, искусственный, самая перспективная технология в мире. Путину показали возможности: спросить можно было, что угодно. Президент захотел сказок. Машины отвечают на сложные вопросы, пишут тексты, рисуют. Действительно ли это интеллект? Ну, по крайней мере, технология, которой доступно многое. Она самообучается, быстро думает. Вот на одном из стендов пресс-секретаря в реальном времени превратили в Илона Маска. Уже достаточно серьезный дип-фейк, с помощью которого скоро смогут выбрасывать дезинформацию на самом высоком уровне.

Разработки перестали быть просто забавными. Искусственный интеллект может поджидать за любым углом. Вот, например, роботы — ходить теперь умеют сами, анализировать, делать выводы. И использовать из можно по-разному.

«Сейчас важно даже не то, насколько искусственный интеллект развит, а то, чьим командам подчиняется. Пес, сделай кувырок боком. Вот. Этот макет полностью разработан и собраны российскими специалистами в России. Молодец, дай лапу!» — говорит журналист.

В какой-то момент смешной машине, возможно, придется выполнить и команду «фас». В том, что передовые, но недружественные страны, способны ее отдать, у президента нет сомнений. Борьба с Россией идет и в виртуальном пространстве. Машин учат плохому.

«Таким образом, алгоритм, например, может указать машине, что в России нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Своего рода отмена в цифровом пространстве, а потом также могут поступить и с другими культурами, и с другими цивилизациями. Вот выпячивая себя, подчеркивая, и вот в этом пространстве свою исключительность. Вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта», — сказал президент.

Но отменить Россию не возможно даже в этой сфере. Как и отменить прогресс. Искусственный интеллект уже активно использует в медицине, экономике. Он управляет транспортом и космическими аппаратами. И через несколько лет заработает 15 триллионов долларов в мировом ВВП. Президент поставил задачи: увеличить количество профильных специалистов, нарастить мощности компьютеров. Несмотря на все сложности и страхи перед мощностью машин, искусственному в России помогут развить интеллект.

«Звучат даже предложения поставить на паузу дальнейшую работу в области генеративного, и, тем более, так называемого сильного искусственного интеллекта, который, по прогнозам, будет обладать сверхмощными когнитивными способностями. Вот как сейчас коллеги говорили — запахи ощущают, чувство сопричастности к чему-то. Такие чувства, которые как будто только человеку присущи, вроде бы, уже и там начинают появляться. Но, тем не менее, я убежден, что будущее не за запретами в развитии технологий», — сказал президент.

Потребуются новые отрасли, специалисты, технологии, компетенции, но в будущее за теми странами, что смогут развить именно эту технологию. У России здесь самые передовые позиции. И помешать суверенному интеллекту уже невозможно.