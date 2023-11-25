«Мои три приоритета»: Елена Воробей раскрыла секрет своей безупречной внешности

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 39 0

Елена Воробей призналась, что делает разные косметологические процедуры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Артистке 56 лет, но ей может позавидовать любая молодая модель. Знаменитость рассказала, как она следит за лицом и фигурой.

Глядя на актрису Елену Воробей, никогда не подумаешь, что ей 56 лет. Как звезде удается сохранять красоту и свежесть лица? Своими секретами она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru.

Оказывается, что дело не только в хороших генах и здоровом образе жизни. Иногда артистка обращается за помощью к косметологам. И ничуть этого не смущается.

«Я недавно попробовала плазмолифтинг. Мне очень понравилась эта процедура. Она, конечно, болезненная, зараза, но очень хороший эффект. И еще какие-то иголочки (пробовала. — Прим. ред.) RF-лифтинг. И процедура LPG. Это мои три приоритета», — призналась актриса на юбилее генерального директора телеканала Music Box Натальи Палиновой.

Елена Воробей может похвастаться не только молодым лицом, но и хорошей фигурой. Некоторое время назад поклонники обратили внимание на то, что знаменитость резко похудела. Но сама артистка уверяет, что сбрасывала вес постепенно — в течение года.

«Когда я увидела, что приблизилась к 70 (килограммам. — Прим. ред.) при росте 1, 57 — это многовато, мягко говоря. Я уже была такой, почти колобок семейный. Аппетитной», — рассказала Елена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артистке Таисии Повалий удается сохранять цветущий вид в свои 58 лет.

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