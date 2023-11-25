Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 8 0

По какой причине в стране произошли очередные кадровые перестановки?

Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

Фото: FILIP SINGER / ТАСС

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Очередные кадровые перестановки произошли на Украине. Владимир Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией и назначил на должности трех новых заместителей, передает ТАСС.

О причинах кадровых изменений не сообщается.

До этого украинский лидер уволил замглавы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского.

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После начала спецоперации на Украине то и дело происходят кадровые перестановки в силовых и военных структурах. Связаны ли последние с провалами на фронте? Точно нельзя об этом сказать. Но ситуация на поле боя говорит сама за себя. Может, Зеленский пытается таким образом исправить положение ВСУ? Ведь не зря говорят, что рыба гниет с головы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский готовит почву для ареста и устранения главкома ВСУ Валерия Залужного.

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