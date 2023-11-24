В женской одежде: политолог заявил о подготовке Зеленского к побегу из Киева

По словам эксперта, украинский лидер прорабатывает два варианта своего исчезновения.

Владимир Зеленский все чаще начал поднимать тему о возможном новом государственном перевороте на Украине, в котором, конечно же, будет «виновата Россия». Ведь нужно же на кого-то свалить вину за провальную политику. Причем как внешнюю, так и внутреннюю. Появляется соперник — главком ВСУ Валерий Залужный, доверие украинцев падает, дела на поле боя идут не очень. Что нужно делать в этот момент? Правильно — вложить в госдолг США половину американской помощи. Именно так и поступил Зеленский, в связи с чем вызвал много слухов о готовящемся бегстве из страны.

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Как предположил в беседе с изданием URA.RU ссылающийся на собственные источники военный политолог, подполковник запаса Олег Иванников, Зеленский уже разрабатывает план.

«В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно. Главком ВСУ и его товарищи обладают очень серьезным административным военным ресурсом, способным силовыми методами вышвырнуть Зеленского из офиса. Он сейчас буквально себя чувствует, как крыса под лопатой, испытывает колоссальнейшее давление», — сказал Иванников.

Политолог указал, что Зеленский прорабатывает несколько вариантов побега. С помощью дипломатической машины США и, пожалуй, самый странный… В женской одежде.

«На рассмотрении вопрос о костюмированном шоу, когда Зеленский сбреет свою бороденку, переоденется в медицинскую сестру, либо же в любую другую женщину, что ни раз ему приходилось делать ранее (до президентства Зеленский был актером и играл в КВН. — Прим. ред.)», — добавил Иванников.

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