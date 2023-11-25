Положила свое фото в гроб: как близкие прощались с Нонной Мордюковой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Римма Маркова положила свою фотографию в гроб Нонны Мордюковой

Положила свое фото в гроб: как близкие прощались с Нонной Мордюковой

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

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Римма Маркова решила проститься с подругой необычным способом. Каким именно?

Некоторые молодые актеры отказываются от проб, потому что считают, что это ниже их достоинства. Но раньше даже такие звезды киноиндустрии, как народная артистка СССР Нонна Мордюкова, участвовала в кастингах. Сегодня, 25 ноября, ей могло исполниться 98 лет.

Однажды Мордюкова проиграла битву за роль своей подруге и народной артистке России Римме Марковой. Звезда СССР получила роль в картине «Бабье царство». Но из-за этого дружба двух актрис не прекратилась. Об этом рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своем блоге.

У них может быть и были конфликты, но они никогда не касались работы. На похоронах Мордюковой Маркова положила в ее гроб свою фотографию. Все потому что она хотела быть всегда рядом с коллегой по цеху и подругой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему родственники Нонны Мордюковой снова делят ее квартиру.

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