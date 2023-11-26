По настоящему «черная пятница»: как магазины и псевдоцелители выманивают деньги у шопоголиков

Оказывается, излечить шопоголизм готовы не только специалисты, но и коучи, и тарологи. Но поможет ли такое «врачевание» избавиться от вредной привычки?

Но откуда берется тяга к покупке ненужных вещей. И как это лечится? В самую черную пятницу года корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров все узнал.

Ночь черной пятницы. Магазины переполнены покупателями.

«Я опять стала жертвой очередной распродажи и купила себе три одинаковых платья», — сокрушается шопоголик Изабель Лин.

Квартира Изабель больше напоминает шоурум. Повсюду горы одежды, но модель продолжает каждый месяц тратить десятки тысяч рублей на наряды, которые даже ни разу не надевала.

«Я из тех людей я покупаю все, что мне нужно и не нужно, и потом сижу и чешу голову, и думаю: зачем я все это взяла?» — сокрушается шопоголик Изабель Лин.

Магазины одежды умело играют на нервах у шопоголиков, устраивая свои акции и скидки. Ведь придя в магазин и увидев перечеркнутую цену может возникнуть «синдром упущенной выгоды».

Татьяна Федищева уже вцепилась в пуховик и не отпускает. Так сказать борется со жгучим желанием скупить здесь все.

«Ты видишь их в каталоге, ты видишь их на баннерах, ты думаешь сейчас я куплю это платье и буду такая же красивая как она», — делится Татьяна.

В сети обороты кратно больше чем в обычных магазинах, ведь даже выходить не надо за упущенной выгодой. Оборот одного из самых крупных маркетплейсов в прошлом году превысил полтора триллиона рублей. Это почти в полтора раза больше чем бюджет Санкт-Петербурга или 42 годовых бюджета Казани. Пик выручки приходится как раз на «Черную пятницу».

«Большое количество покупок и в том числе покупок импульсных, на них это работает именно так. Особенно распродажи», — рассказывает директор по операционному трейд-маркетингу Юлия Долотина.

И ведь многие в погоне за скидками кидают товар в корзину даже не сравнивая цены «до» и «после».

«Этот чемодан на данный момент стоит уже 13 тысяч со скидкой, а без скидки цена перечеркнута 17. То есть понимаете, без скидки до черной пятницы я взяла его за 9800, а в черную пятницу я его могу приобрести со скидкой за 13 тысяч», — сокрушается шопоголик Анна Романова.

«Шопоголизм стоит в одном ряду вместе с другими зависимостями. Компульсивное переедание или клептомания или любые другие зависимости в том числе и химические. Алкоголизм и наркомания, например», — констатирует психолог Варвара Гайдарова.

Сапоги, которые ни разу не надела, Рашида Губаева купила за 30 тысяч рублей.

«За последний год сколько я потратила? Больше миллиона, наверное», — делает приблизительный подсчет Рашида.

Маниакальное желание скупать все подряд попытался остановить муж Рашиды с помощью психолога.

«Эта проблема легко решилась. Нужен просто контроль за человеком, дарить внимание, улыбку, радость, счастье. И со временем эта зависимость просто исчезнет», — говорит Адель Губаев.

Это ониомания — так в медицине называется шопоголизм — неконтролируемое желание покупать. И это лечится!

«Первый путь — амбулаторный. Когда человек, получает определенные препараты, стабилизирующие его психическое состояние. Есть путь самолечения шопоголизма. Человек ходит на группы. У него есть кураторы. Они там поддерживают друг друга», — говорит главврач психиатрической клиники Василий Шуров.

Еще один путь лечения — куда более экстремальный — нам предлагают в этой московской клинике. Просят 150 тысяч, чтобы закрыть шопоголика вместе с нарко- и алкозависимыми на месяц в одном доме. Без доступа к связи и деньгам.

— Мы все равно индивидуальную программу подготавливаем.

— А туда можно к нему приезжать?

— Нет. Это полная изоляция. У него есть всего один звонок в неделю. Ему дают телефон на минут десять.

Приходим в еще одну частную московскую клинику. Здесь нам предлагают весьма сомнительные методы лечения.

«Сначала специалист с вами беседует. Потом погружает вас в поверхностный гипноз. Процедура проходит час-два, стоит 15 тысяч», — рассказывает работница клиники.

Гарантий излечения никаких. Только обещания.

— Сколько нам нужно будет встреч?

— Я не знаю. Они должны быть периодические и системные. Вот сколько нужно, столько и нужно.

Тут как тут и инфоцыгане тоже вовсю собирают урожай на этом поле шопоголизма. Это Саша Белаир выступает перед огромным залом и заряжает их на успех. И как мы выяснили тем самым плодит новых псевдолекарей. Мы связались с Анастасией. Энергопрактикой занимается всего несколько месяцев. Все благодаря урокам Саши.

«У меня сразу такое пошло, что вам не хватает любви», — заявляет начинающий коуч.

Утверждает, что решит наши проблемы через экран смартфона с помощью энергии творца всего за 20 тысяч рублей.

«А как мне творец поможет деньги не тратить? Через меня. Ваша зависимость излечится», — заверяет «мастер».

Избавление от шопоголизма нам пообещала и таролог Лидия.

«По фото и сейчас вижу: с психикой слабоватые вы. Уровень энергетики вашей падает. Понятно?» — убеждает таролог.

Но за 42 тысячи рублей женщина любезно предложила обряд очищения.

«Заказываю обряд сразу в 12 монастырях. Это неусыпаемый псалтырь. То есть очень много людей молятся о вашем здравии. Надо вытащить вас. Хотите, возьмем Иерусалим? Я тоже там работаю могу видео вам сбросить. Хоть там тоже сейчас война, но все равно все монастыри работают», — заверяет таролог.

Почему именно 12 монастырей и как вообще это поможет? Таролог объясняет божественным чудом. Лидия раскинула карты и увидела причину шопоголизма. Во всем виноваты завистники.

«Идут магические воздействия на вас. По роду это. До седьмого колена. Вы несете ношу на себе. Зависть большая есть на вас, потому что колесо судьбы очернено», — показывает карты «специалист».

Только по данным маркетплейсов россияне в прошлом году потратили почти пять миллиардов рублей в дни черной пятницы. На разовую покупку клиенты готовы были потратить минимум десять тысяч рублей. Столько же в среднем стоит один прием у психолога, чтобы просто обсудить свою проблему с зависимостью.