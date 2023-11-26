Маршал и Белов из «Парка Горького» воссоединяются для отстаивания своей чести

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 24 0

Александр Маршал и Алексей Белов заявили о воссоединении «Парка Горького»

Маршал и Белов из «Парка Горького» воссоединяются для отстаивания своей чести

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Участники первого, оригинального состава знаменитого коллектива заявили о подготовке к гастрольному туру.

Бывшие участники рок-группы «Парк Горького» (Gorky Park) Александр Маршал и Алексей Белов заявили о воссоединении и возвращении к гастрольным турам. Как сообщает «НАШЕ радио», самая главная цель музыкантов — прекратить распространение неприятных слухов о коллективе. Команда была создана продюсером Стасом Наминым в 1987 году, в оригинальном составе присутствовали Николай Носков, Маршал и Белов, Александр Миньков, Александр Яненков и Александр Львов. Музыканты начинали с репетиций в студии Намина на территории Парка культуры и отдыха имени Горького.

Группа «Парк Горького» стала популярной и на родине, и за рубежом, в частности в США. Песня «Moscow calling» занимала первое место во многих чартах. На знаменитом «Московском музыкальном фестивале мира» в Лужниках артисты выступили вместе с Bon Jovi, Mötley Crüe, Оззи Озборном, Cinderella, Skid Row и Scorpions. В 1990-х в команде произошел раскол, Намин и Носков его покинули. Теперь, по мнению Маршала и Белова, настало время вернуться в прошлое.

Гастроли «Парка Горького» запланированы на следующий год. Репертуар, по словам Белова, на этот раз будет состоять из новых песен на русском языке. Многие из них написаны еще в 1999 году, но исполнила их жена Белова Ольга Кормухина. Музыканты решились наконец записать их самостоятельно. Артист отметил, что Стас Намин может и дальше использовать товарный знак Gorky Park с серпом и молотом как ему угодно, к настоящей группе «Парк Горького» он уже не имеет отношения.

«Группа — это лица и музыка. То, что устроил Стас, — это афера. Мы молчали до сегодняшнего дня, больше не будем. К тому же, этой афере вынес приговор народ — в семитысячном зале было продано меньше ста билетов», — сказал Белов.

Ранее, писал 5-tv.ru, итальянский певец Pupo исполнил песню «Есть только миг» на русском языке.

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