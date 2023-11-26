Итальянский певец Pupo исполнил песню «Есть только миг» на русском языке

Русскую культуру отменить невозможно. Это в очередной раз доказал итальянский исполнитель Pupo на встрече с журналистами за кулисами супершоу «Легенды Ретро FM». Культовый музыкант прямо посреди беседы исполнил песню «Есть только миг» на русском языке. Эксклюзивное видео публикует 5-tv.ru.

Музыкант Энцо Гинацци родился в 1955 году. Он является многократным участником фестиваля Сан-Ремо, а его песни переведены на немецкий, французский, английский, испанский языки. Особую любовь зрителей Pupo получил в СССР, которая потом распространилась и на россиян. Pupo практически ежегодно гастролирует по России, участвует в концертах Сан-Ремо в Кремле, «Дискотеке 80-х» и многих других.

Не менее легендарна и песня, которую исполнил итальянец. Песня композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева, написанная для советского фильма «Земля Санникова», известна до сих пор, хотя в 2023-м композиции и фильму исполнилось 50 лет. Ее пели многие культовые российские исполнители: Николай Расторгуев, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Игорь Наджиев.

Ранее 5-tv.ru показывал, как южнокорейская группа W24 исполняет песню «Группа крови» на русском языке.