Армения и Латвия вошли в пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию

Латвия стала лидером среди стран-поставщиков виски в Россию, а Армения вытеснила Испанию из этого списка, войдя в пятерку крупнейших импортеров. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

С января по сентябрь 2023 года Россия импортировала виски на сумму 262,5 миллиона долларов. Это почти в четыре раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место среди крупнейших импортеров виски в Россию заняла Латвия. Она ввезла в страну продукции на 190,6 миллиона долларов. Прибалтийская республика нарастила поставки более чем в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

На втором месте списка — Литва. Страна отгрузила в РФ виски на 28,9 миллиона долларов, что в девять раз больше, чем в прошлом году.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар пояснил агентству, что дело в реэкспорте, так как страна сама виски не производит. Он уточнил, что раньше алкогольная продукция шла транзитом через прибалтийские страны, а сейчас они стали «конечной точкой», откуда поставка стартует уже в Россию.

«По сути логистическая цепочка не поменялась, изменился немного документооборот», — прокомментировал Грабар.

Президент компании отметил, что причина таких нововведений кроется в том, что поставщики не хотят указывать Россию конечной точкой назначения продукта.

В пятерку крупнейших импортеров виски в Россию вошли также Великобритания, Франция и Армения. Последняя поднялась с шестой строчки, вытеснив Испанию. Бывшая советская республика поставила в Россию виски на 5,6 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия вошла в ТОП-3 поставщиков вина в РФ, вытеснив Италию.