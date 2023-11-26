«Отмечаю День матери»: Константин Крюков и его супруга стали родителями

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 102 0

У Константина и Алины Крюковых родилась дочка

«Отмечаю День матери»: Константин Крюков и его супруга стали родителями

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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В семья актера пополнение. Кто родился у пары?

В этом году актер Константин Крюков и его супруга PR-специалист Алина очень редко появлялись вместе на публике. Даже стали распространяться слухи, что влюбленные сильно поссорились. Но оказалось, что повод такого поведения очень даже приятный. В своем личном блоге жена актера рассказала, что родила ребенка.

Она опубликовала фотографию розового торта с надписью «один месяц». Из-за цвета сладости можно предположить, что у пары родилась девочка.

«Сегодня впервые отмечаю День Матери. Удивительные метаморфозы и самое увлекательное приключение», — написала супруга актера.

Instagram* / lisiixvost

Также PR-специалист не забыла поздравить свою маму. Она считает ее удивительной женщиной, но Алина Крюкова призналась, что раньше этого не понимала.

Фанаты звездной пары поздравили артистов с рождением ребенка в комментариях.

«Поздравляю, сердце радуется за Вас с Константином»;

«Алина, поздравляю от всей души»;

«Волшебное слово „мама“, которое меняет все! Поздравляю! Обнимаю», — написали поклонники пары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жену Константина Крюкова заподозрили в беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Отмечаю День матери»: Константин Крюков и его супруга стали родителями

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