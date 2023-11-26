«Отмечаю День матери»: Константин Крюков и его супруга стали родителями
У Константина и Алины Крюковых родилась дочка
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
В семья актера пополнение. Кто родился у пары?
В этом году актер Константин Крюков и его супруга PR-специалист Алина очень редко появлялись вместе на публике. Даже стали распространяться слухи, что влюбленные сильно поссорились. Но оказалось, что повод такого поведения очень даже приятный. В своем личном блоге жена актера рассказала, что родила ребенка.
Она опубликовала фотографию розового торта с надписью «один месяц». Из-за цвета сладости можно предположить, что у пары родилась девочка.
«Сегодня впервые отмечаю День Матери. Удивительные метаморфозы и самое увлекательное приключение», — написала супруга актера.
Также PR-специалист не забыла поздравить свою маму. Она считает ее удивительной женщиной, но Алина Крюкова призналась, что раньше этого не понимала.
Фанаты звездной пары поздравили артистов с рождением ребенка в комментариях.
«Поздравляю, сердце радуется за Вас с Константином»;
«Алина, поздравляю от всей души»;
«Волшебное слово „мама“, которое меняет все! Поздравляю! Обнимаю», — написали поклонники пары.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жену Константина Крюкова заподозрили в беременности.
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