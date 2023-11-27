Никаких «барашков в бумажке». В России ужесточат наказание за взятки

Даже мелкие взятки скоро будут строго наказываться.

В России планируют зафиксировать в законодательстве наказание за мелкие взятки до десяти тысяч рублей. Как сообщают «Известия», законопроект получил положительные отзывы Верховного суда и может быть вынесен на рассмотрение в Госдуму уже в начале декабря.

Идею изменений в законодательство предложили депутаты сразу от четырех фракций: «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду». Предполагается, что это поможет бороться с участившимися в России случаями мелкого взяточничества.

«Ущерб от таких коррупционеров достаточно весомый, особенно с учетом роста таких преступлений. С 2020 года их количество увеличилось уже на треть», — отметил один из авторов законопроекта зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.

Согласно законопроекту, за мелкие преступления введут отдельные наказания. Должностные лица за получение мелкой взятки будут должны заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. В качестве альтернативы рассматриваются исправительные работы, но заниматься ими преступник будет до года. Впрочем, для нарушителей закона предусмотрено и более суровое наказание: ограничение свободы на срок от двух до трех лет.

Как выяснили «Известия», законопроект получил концептуальную поддержку Верховного суда и правительства. При этом оба института попросили авторов доработать документ.

Общественники также эту инициативу поддержали, отметив, что любая попытка нарушить закон должна пресекаться жестко. А зампред комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией (ЛДПР) Андрей Луговой вообще сравнил коррупцию с онкозаболеваниями, которые пускают метастазы по всему обществу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком деле мэра Печоры Валерия Серова, которого задержали за взятки.