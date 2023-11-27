«Новый роман»: Ольга Рапунцель заметно похорошела после развода

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 69 0

Ольга Рапунцель заметно похудела после разрыва отношений с Дмитрием Дмитренко

«Новый роман»: Ольга Рапунцель заметно похорошела после развода

Фото: Instagram* / olyarapunzel

Читайте нас в: Дзен Новости

Участница популярного телешоу опубликовала фото в обтягивающей юбке.

Ольга Рапунцель Ольга Рапунцель. Фото: Instagram* / olyarapunzel

Ольга Рапунцель, звезда известного реалити-шоу «Дом-2», в своем личном блоге опубликовала новую фотографию, которая вызвала в сети бурные обсуждения. Фанаты заметили, как сильно похудела девушка: на кадре она предстала в короткой мини-юбке.

По мнению поклонников, причиной столь заметного похудения Ольги стали новые счастливые отношения звезды. На фотографии она держит в руках большой букет красных роз, который подарил ей один «хороший человек» без причины.

«Букет без причины — признак хорошего человека. Вы тоже так считаете?» — спросила у подписчиков Рапунцель.

Звезда действительно сильно изменилась после развода с Дмитрием Дмитренко, отцом детей Ольги. У бывшей пары две дочки: после разрыва бывшая участница «Дома-2» ушла в их воспитание с головой. Для нее дети стали настоящим «спокойствием» для сердца и души.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Рапунцель снимает жилье из-за подруг Дмитриенко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Заботливая жена или хитрая интриганка: скандал за скандалом вдовы Караченцова
11:17
«Всю ночь чистили»: обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет
11:03
«Конкретный армагеддон»: как жители Крыма борются с непогодой
10:57
Спрос оказался слишком велик: лимиты по льготной ипотеке могут увеличить
10:41
«Новый роман»: Ольга Рапунцель заметно похорошела после развода
10:29
В Крыму из-за стихии объявлен режим ЧС

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд