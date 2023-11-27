«Новый роман»: Ольга Рапунцель заметно похорошела после развода

Участница популярного телешоу опубликовала фото в обтягивающей юбке.

Ольга Рапунцель. Фото: Instagram* / olyarapunzel

Ольга Рапунцель, звезда известного реалити-шоу «Дом-2», в своем личном блоге опубликовала новую фотографию, которая вызвала в сети бурные обсуждения. Фанаты заметили, как сильно похудела девушка: на кадре она предстала в короткой мини-юбке.

По мнению поклонников, причиной столь заметного похудения Ольги стали новые счастливые отношения звезды. На фотографии она держит в руках большой букет красных роз, который подарил ей один «хороший человек» без причины.

«Букет без причины — признак хорошего человека. Вы тоже так считаете?» — спросила у подписчиков Рапунцель.

Звезда действительно сильно изменилась после развода с Дмитрием Дмитренко, отцом детей Ольги. У бывшей пары две дочки: после разрыва бывшая участница «Дома-2» ушла в их воспитание с головой. Для нее дети стали настоящим «спокойствием» для сердца и души.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Рапунцель снимает жилье из-за подруг Дмитриенко.

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