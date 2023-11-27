«Выстрел в спину» — Медведчук о предательстве Зеленского Западом

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 15 0

Виктор Медведчук считает, что Украина получит «выстрел в спину» от Запада

«Выстрел в спину» — Медведчук о предательстве Зеленского Западом

Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson

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Для США поддержка Украины лишь «инвестиция».

Виктор Медведчук, бывший украинский политический деятель, в статье для KP.RU поделился своим взглядом на отношения США и Украины. По его словам, из-за Владимира Зеленского страна больше не может существовать без «внешних вливаний».

Режим президента Украины сократил ее население в два раза, причем половина была вынуждена уехать заграницу. Именно эта политика и поддерживается Западом.

«Поэтому идем от принципа „кому выгодно“. А выгодно это США, которые уже обогащаются на этой войне, как ранее обогащались на двух мировых войнах», — заявляет Медведчук.

Государственный деятель считает, что рано или поздно Украина должна получить «выстрел в спину от союзников» из-за политики Зеленского. По мнению Медведчука, главных целей в этом конфликте США уже достигли: вбит «клин» между Россией и Европой.

«Зеленский по глупости решил, что его будут содержать и устраивать овации бесконечно. Нет, полицай, прислужник, сделавший грязное дело, хозяина перестает интересовать, особенно, когда дело начинает принимать серьезный оборот», — считает политик.

Виктор Медведчук напомнил, что президент США Джо Байден уже называл поддержку войны в Украине определенной «инвестицией». Таким образом, получается, что «он относится к нацизму Зеленского, как инвестор».

«Ничего нового, в Гитлера тоже инвестировали, встречали овациями, а потом, когда это перестало давать прибыль, то „вдруг“ Запад „заметил“, что он нацист и заработали на его разгроме. Почему Зеленский думает, что его ждет какая-то другая судьба?» — задается вопросом Медведчук.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Медведчук назвал три условия для разрешения конфликта на Украине.

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