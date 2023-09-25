Медведчук назвал три условия для разрешения конфликта на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Медведчук: для разрядки кризиса на Украине нужно выполнить три условия

Медведчук назвал три условия для разрешения конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

По мнению политика, Владимир Зеленский сделал западный культ смерти идеологией Украины.

Разрешение украинского конфликта возможно лишь при выполнении трех условий. Об этом сообщил в интервью с aif.ru украинский политик Виктор Медведчук.

Во-первых, западные страны просто обязаны наконец признать, что Российская Федерация имеет право на свои собственные ценности и пути развития, которые могут не совпадать с их собственными.

Во-вторых, необходимо поставить человеческие жизни в приоритете над политическими амбициями. Киев не готов считаться с тем, что права и жизнь человека имеют самое большое значение, а не являются расходным материалом.

В-третьих, пришло время строить новую мировую систему обеспечения безопасности, которая будет учитывать не только интересы стран, входящих в Североатлантический альянс, но и других военных союзов.

Ранее 5-tv.ru проанализировал, чем Зеленский раздражает союзников на Западе.

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