По мнению политика, Владимир Зеленский сделал западный культ смерти идеологией Украины.

Разрешение украинского конфликта возможно лишь при выполнении трех условий. Об этом сообщил в интервью с aif.ru украинский политик Виктор Медведчук.

Во-первых, западные страны просто обязаны наконец признать, что Российская Федерация имеет право на свои собственные ценности и пути развития, которые могут не совпадать с их собственными.

Во-вторых, необходимо поставить человеческие жизни в приоритете над политическими амбициями. Киев не готов считаться с тем, что права и жизнь человека имеют самое большое значение, а не являются расходным материалом.

В-третьих, пришло время строить новую мировую систему обеспечения безопасности, которая будет учитывать не только интересы стран, входящих в Североатлантический альянс, но и других военных союзов.

Ранее 5-tv.ru проанализировал, чем Зеленский раздражает союзников на Западе.