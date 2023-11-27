Кто займет место главы Украины?

Слухи о военном перевороте на Украине ходят довольно давно. Однако лишь недавно об этой теме начали открыто писать СМИ. Таким мнением в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделился военный историк Юрий Кнутов.

По словам специалиста, все дело в конфликте между Залужным и Зеленским, который зашел уже довольно далеко. Кроме того, ситуацию усугубляет незавидное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

«Нужно найти виноватого, Зеленский предпочитает отвести этот удар от себя на Залужного. Военные понимают, что президент некомпетентный в вопросах армии человек. По его вине Украина понесла тяжелейшие потери в Артемовске и еще на ряде участков. Таким образом у военных большой зуб на Зеленского. На мой взгляд, велика вероятность того, что военные возьмут власть на Украине», — отметил Кнутов.

Он добавил, что это необязательно произойдет из-за военного переворота. Зеленскому могут выдвинуть импичмент. Его место способен занять Залужный, который имеет определенный авторитет как на Западе, так и среди граждан Украины.

Если переворот и состоится, то он будет возможен лишь при поддержке США и других стран Запада. Однако может возникнуть диссонанс, так как обществу долгое время навязывали идею, что Украина борется за дипломатические ценности.

Несколько иной позиции придерживается политолог Денис Денисов. По его словам, в текущей ситуации говорить о военном перевороте рано. В то же время на Украине есть радикалы, которые могут захотеть взять власть в свои руки. Они поверили обещаниям Зеленского касательно выхода к границам 1991 года и теперь, не получив желаемого, поймут, что их обманули.

«Многие из них находятся в составе ВСУ. И в этом отношении они тем более представляют опасность для Зеленского, потому что это и военные, и политики», — уверен Денисов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Tys; ВКонтакте / Павел Рыжевский / rpgrpg; 5-tv.ru

У Запада есть несколько причин, чтобы сместить Зеленского, считает политолог Павел Рыжевский. Во-первых, украинский президент попросту надоел иностранным партнерам. Во-вторых, на него могут повесить неудачные военные кампании, которые стоили армии гигантских потерь.

«Всегда есть кто-то, кого можно поставить, всегда есть желающие, всегда есть какие-то силы, кланы. И, безусловно, Запад может сам организовать переворот, либо не вмешиваться и не мешать», — уверен политолог.

«Выстрел в спину» — Медведчук о предательстве Зеленского Западом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Военный не предоставил план ведения военных действий на 2024 год.