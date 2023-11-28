🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 28 ноября, Луна в Близнецах постоянно говорит о желании переключиться на другое занятие и не способствует кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.

♈ Овны

Сегодня вы можете повстречать очень интересного человека, который в корне изменит вашу жизнь. Так что не отказывайте в предложении познакомиться. Только ни в коем случае не меняйте что-то сейчас. Даже если вас раздражает ваша работа, еще не пришло время, чтобы ее менять. Лучше стройте планы на будущее, расписывая все до мельчайших подробностей – тогда точно сбудется.

Космический совет: не пропустите заманчивое предложение.

♉ Тельцы

Сегодня в вашу жизнь может ворваться человек, который полностью изменит ход игры. С одной стороны, это прекрасное знакомства. С другой – готовы ли вы к кардинальным переменам? Звезды советуют в этот день заняться своим телом – сходить в спортзал, выбрать новую диету и пить больше воды. Также сейчас стоит проявлять больше заботы и любви к близким родственникам – они соскучились по вам.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♊ Близнецы

Вокруг вас закручиваются невероятные события. Старайтесь пользоваться теми шансами, которые они несут. Также подходите ко всему осознанно, чтобы не расходовать свои силы зря. Полезно в этот день говорить начистоту с теми, кто вас вдохновляет – возможно, в будущем вы станете хорошими друзьями. Проблем в этот день может быть очень много и вам придется сделать усилия, чтобы разобраться с ними – легко не будет.

Космический совет: будьте осторожнее с деньгами.

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♋ Раки

Ваше настроение в этот день зависит только от одного – выполнен ли план. Сегодня у вас много задач, поэтому обязательно распланируйте время, чтобы успеть все. Но если какие-то дела буксуют, отложите их на потом – скорее всего, для этого еще не пришло подходящее время. Также звезды советуют быть активным и посещать много разных мест. Только не забывайте о перчатках и месте – обезопасьте себя.

Космический совет: побудьте немного легкомысленными.

♌ Львы

Все важные дела лучше отложить на вечер – именно тогда вы будете обворожительны, и сможете добиться своего и в деловых, и в личных разговорах. Также звезды советуют сбросить балласт мертвых дел и людей, которые тянут вас назад. Идите только вперед, не сомневаясь в себе. А еще обязательно встретьтесь или созвонитесь с родственниками – они по вам соскучились.

Космический совет: ждите хороших новостей.

♍ Девы

Не стоит загадывать что-то грандиозное на этот день. Звезды будут менять ваши планы по щелчку пальцев. Старайтесь браться только за то, что выходит у вас лучше всего. Вообще, это день лучше провести в гордом одиночестве – так вас ничто не будет отвлекать как от работы, так и от мыслей. Также звезды советуют одеваться теплее, выходя на улицу – сейчас ваш иммунитет может дать сбой.

Космический совет: не волнуйтесь по пустякам.

♎ Весы

Новые дела сегодня пойдут плохо – они будут буксовать и создавать только проблемы. Поэтому лучше заняться тем, что получается у вас на раз-два. Так и настроение сохранится, и не будет неприятностей. Переговоры тоже не сулят ничего хорошего – к вам не будут прислушиваться. Хотя это и будет сложно, но попытайтесь распределить нагрузку, чтобы не выдохнуться в середине дня.

Космический совет: не ссорьтесь с близкими.

♏ Скорпионы

Заглушите свои эмоции, сегодня необходимо действовать, опираясь на логику и холодный расчет. Полезно наблюдать за всем происходящим, но не вмешиваться в дела – пусть все идет своим чередом. Также звезды советуют позаботиться о своем теле – сходите в фитнес-клуб, «сядьте» на диету и пейте больше воды. Вы не заметите, как лишние килограммы начнут таять.

Космический совет: поработайте сверхурочно.

♐ Стрельцы

Занимайтесь теми делами, которые приносят вам радость – сейчас вам не хватает эмоций. Только не ищите яркие впечатления за порогом своего дома, ведь так вы можете найти только проблемы. Также в этот день звезды будут посылать вам подсказки, поэтому обязательно смотрите по сторонам. Именно эти знаки могут быть началом чего-то по-настоящему волшебного.

Космический совет: меньше требуйте от окружающих.

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♑ Козероги

Вы сегодня настолько обворожительны, что интересные и нужные люди знакомятся с вами сами. Постарайтесь уходить подальше от разговоров ни о чем и концентрируйте внимание только на полезных связях. А вот работы в этот день будет вагон и маленькая тележка, поэтому приступайте к ней с самого утра, чтобы все успеть. Но если вы что-то не успеваете, простите помощи у близким и коллег.

Космический совет: прислушайтесь к советам друзей.

♒ Водолеи

Сегодня вы раздражаетесь по поводу и без. Старайтесь успокоить свои нервы и подходить к решению серьезных дел, отключая эмоции. Также полезно больше времени общаться с коллегами – их опыт в будущем очень поможет вам. Вечер лучше провести со своими друзьями – позовите их на вкусный ужин или сходите вместе в бар. Это зарядит вас позитивом до конца недели.

Космический совет: не совершайте импульсивных покупок.

♊ Рыбы

Обязательно помиритесь в этот день с теми, с кем совсем недавно была ссора. Иногда стоит переступить через себя, чтобы стать счастливым. Также полезно в этот день убрать в шкафах и комодах – возможно, некоторые вещи вам не нужны и будет лучше отдать их тем, кому они пригодятся. А вот на личном фронте стоит не только говорить о любви, но и активно ее показывать.

Космический совет: рассчитывайте на себя.

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