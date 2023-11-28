Режиссер «Сумерек» назвала идеальных актеров на роль Беллы и Эдварда

О перезапуске франшизы стало известно в апреле. Проект пока находится в разработке. Но уже известно, что это будет сериал.

После старта съемок сериала по вампирской саге «Сумерки» режиссер Кэтрин Хардвик рассказала, кто, по ее мнению, идеально бы подошел на роль Эдварда Каллена и Беллы Свон. Так, она могла бы взять австралийского актера Джейкоба Элорди и американскую артистку, известную по сериалу «Уэнсдей», Дженну Ортегу.

«Он потрясающий. Он, вероятно, смог бы стать новым Эдвардом. Я думаю, есть много действительно крутых молодых актеров. Вы упомянули Дженну Ортегу, она тоже потрясающая», — заявила Хардвик в подкасте Happy Sad Confused.

Кроме того, она вспомнила, что поначалу не хотела брать на роль Каллена актера Роберта Паттинсона. Ведь он совсем не подготовился к пробам: пришел в запятнанной рубашке, со странной челкой и не в лучшей физической форме. Но чуть позже свое мнение изменила и смогла убедить руководство, что знаменитость изменится.

К слову, первая книга была издана в 2005 году. А уже в 2008 году вышел фильм. Сага состоит из пяти картин. За эти года они суммарно собрали в прокате более трех миллиардов долларов. Помимо сборов картина помогла Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону — исполнителям главных ролей — обрести популярность и успех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как появились вампиры и существуют ли они в реальной жизни.