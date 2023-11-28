Режиссер «Сумерек» назвала идеальных актеров на роль Беллы и Эдварда

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Джейкоб Элорди и Дженна Ортега могли бы сыграть главные роли в фильме «Сумерки»

Режиссер «Сумерек» назвала идеальных актеров на роль Беллы и Эдварда

Фото: Кадр из к/ф «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик, 2008 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

О перезапуске франшизы стало известно в апреле. Проект пока находится в разработке. Но уже известно, что это будет сериал.

После старта съемок сериала по вампирской саге «Сумерки» режиссер Кэтрин Хардвик рассказала, кто, по ее мнению, идеально бы подошел на роль Эдварда Каллена и Беллы Свон. Так, она могла бы взять австралийского актера Джейкоба Элорди и американскую артистку, известную по сериалу «Уэнсдей», Дженну Ортегу.

«Он потрясающий. Он, вероятно, смог бы стать новым Эдвардом. Я думаю, есть много действительно крутых молодых актеров. Вы упомянули Дженну Ортегу, она тоже потрясающая», — заявила Хардвик в подкасте Happy Sad Confused.

Кроме того, она вспомнила, что поначалу не хотела брать на роль Каллена актера Роберта Паттинсона. Ведь он совсем не подготовился к пробам: пришел в запятнанной рубашке, со странной челкой и не в лучшей физической форме. Но чуть позже свое мнение изменила и смогла убедить руководство, что знаменитость изменится.

К слову, первая книга была издана в 2005 году. А уже в 2008 году вышел фильм. Сага состоит из пяти картин. За эти года они суммарно собрали в прокате более трех миллиардов долларов. Помимо сборов картина помогла Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону — исполнителям главных ролей — обрести популярность и успех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как появились вампиры и существуют ли они в реальной жизни.

Режиссер «Сумерек» назвала идеальных актеров на роль Беллы и Эдварда

1/2

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

2/2

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

Австралийский актер Джейкоб Элорди

Американская актриса Дженна Ортега

-1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:19
Польша выдвинула условие Украине из-за транспортного коллапса на границе
4:50
Цена не гарантирует качество: как выбрать вкусные мандарины и сколько будет стоить яркий фрукт
4:20
Стряхнуть пыль и снять ковер со стены: как преобразить «бабушкину» квартиру
4:17
Режиссер «Сумерек» назвала идеальных актеров на роль Беллы и Эдварда
3:55
Безвозвратная потеря для истории: какое будущее ждет скифское золото на Украине
3:29
Ким Чен Ын изучил снимки военных баз США, снятых спутником КНДР

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
У Клары Новиковой умер близкий человек
Фейковые драгоценности: Нидерланды могли подделать скифское золото
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд