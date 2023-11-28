«Светлый праздник»: как Валерия, Орлова и другие звезды отметили День матери

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 26 0

Певица Валерия и другие российские звезды отметили День матери

«Светлый праздник»: как Валерия, Орлова и другие звезды отметили День матери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Многие выложили фотографии с семьей.

День матери традиционно отмечают в России каждое последнее воскресенье ноября. Самый нежный праздник пришел и в дом многих российских актеров и исполнителей. Издание dni.ru сделало подборку постов звезд. 

Валерия

Знаменитая певица Валерия опубликовала в своей социальной сети фотографию с любимой мамой, заслуженным работником культуры России. Они обе были одеты в похожие красные костюмы. Как написала звезда, только матери способны на «безусловную любовь». Валерия посоветовала подписчикам позвонить своим родным, а также пожелала всем мамам всегда получать внимание от своих детей и быть здоровыми.

Иосиф Пригожин

Супруг певицы, Иосиф Пригожин, тоже поздравил родного человека со светлым праздником. Продюсер выложил старый снимок, на котором он изображен вместе со своей родительницей.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская, российская актриса театра и кино, дочь знаменитых Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, также порадовала фанатов трогательной фотографией в черно-белых тонах, на котором она, будучи маленькой девочкой, озорно улыбается вместе с любимой мамой. 

Зепюр Брутян

Супруга Павла Прилучного, Зепюр Брутян, в своем личном блоге поздравила не только свою маму, но и маму возлюбленного. Она обратилась к ней как «любимой бабушке и мамочке», а также поблагодарила Любовь Юрьевну за «замечательного сына».

Нюша

Певица Нюша опубликовала целую серию различных фотографий и видеороликов с семьей. Она поблагодарила женщину, подарившую ей жизнь, за каждый момент и пожелала всем мамам побольше счастья и улыбок.

«Мама — это волшебное слово, где каждая буква наполнена любовью, лаской и теплом! С праздником, Днем матери!» — подписала Нюша.

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