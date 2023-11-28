«Пусть бегут неуклюже»: немецкий репер украл музыку Шаинского

Между представителями композитора и лейблом исполнителя ведутся переговоры.

Месяц назад репер Liaze из Германии, работающий с лейблом звукозаписи 23HOURS опубликовал на YouTube видеоклип на песню «2003», которая достаточно быстро обрела популярность среди немецких фанатов. В своем треке певец использовал музыку из известного советского мультфильма «Крокодил Гена», авторство которой принадлежит Владимиру Шаинскому. По заявлению сына покойного композитора, стало известно, что репер использовал «песенку Крокодила Гены» незаконно. Об этом сообщили в ИА Регнум.

Изначально Liaze дал информацию лейблу, что уладил все юридические вопросы с законными представителями Владимира Шаинского, которым на данный момент принадлежат авторские права. Полноценным правообладателем является супруга композитора Светлана Шаинская. Сын Вячеслав, который занимается финансовыми вопросами и ответственен за использование музыки автора, рассказал, что никаких обращений к их семье не поступало.

О треке Вячеславу рассказали знакомые. На данный момент с лейблом ведутся переговоры: наследник предложил либо убрать использованную музыку из композиции, либо заплатить компенсацию.

«Я как сын своего отца очень расстроился, что нет никаких ссылок на папу. У людей не хватило совести даже обратиться», — поделился Шаинский.

Кроме того, Вячеслав отметил, что подобная ситуация возникает не в первый раз — похожий случай был и с песней «В траве сидел кузнечик». Сын Владимира Яковлевича искренне не понимает, почему композиции считают «народными» и начинают «забивать» на авторское право.

«А парень, который немецкий рэпер, он, вообще-то, из России. Просто неопытный», — подчеркнул Вячеслав.

Сама песня «2003» Шаинскому понравилась. Как оказалось, он не против «осовременивания старых проектов». Необходимо лишь подходить к подобным вопросам более профессионально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы открыли доску Владимиру Шаинскому.

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