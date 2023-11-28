Рекордные урожаи: как ученые и аграрии развивают виноградарство в России

Производство винограда в России не стоит на месте. Так, сегодня используется уникальный метод очистки на этапе саженцев, что позволяет значительно увеличить объемы урожая.

Российские ученые начали с помощью генетических характеристик получать новые сорта винограда и изучать, как разные виды этой ягоды отличаются друг от друга на уровне ДНК. О этом сообщает портал URA.RU.

Отмечается, что данную работу проводят исследователи Курчатовского института совместно с представителями агрофирмы, специализирующейся на винограде.

Ускоренная селекция

Одной из ключевых задач станет применение на практике методов вирусной очистки винограда при производстве саженцев. По словам экспертов, молодые ростки, которые прошли эту процедуру, легче переносят болезни и радуют повышенным урожаем.

Еще одним важным направлением совместной работы представителей науки и аграриев станет выявление генетических различий популярных сортов винограда.

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Аграрный атлас

Развитие отечественного виноградарства невозможно представить и без энологов, специалистов, в обязанности которых входят оценка виноградников, проба почвы, воды и вина. Также они принимают непосредственное участие в создании новых штаммов дрожжей.

Итоги всех проведенных исследований зафиксируют в «Атласе терруаров» — интерактивной карте с детальной информацией о территориях, используемых для разведения винограда. Сообщается, что в будущем виноградари могут использовать атлас при определении вида ягоды, которую лучше подойдут для выращивания на их земле. По словам создателей уникального материала, его смогут использовать все компании и предприниматели.

Урожайные рекорды

За минувший сезон агрофирма, сотрудничающая с учеными, собрала около 109 тысяч тонн винограда с площади в 8,2 тысячи гектаров. Итоговая урожайность составила более 132 центнера с гектара.

При этом в 2022 — м был установлен рекорд, так в прошлом году удалось собрать 113 тысяч тонн. Как отмечают агрономы, в этом году цифры получились меньше прошлогодних из-за сильно жаркой погоды, стоявшей в Краснодарском крае.

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Виноград как сырье

Основная часть собранных ягод— 98,8 миллиона тонн — производители направили на переработку. Первые напитки из нового урожая появились в продаже уже в ноябре.

По мнению знатоков, самые вкусные напитки получаются из винограда «Саперави». Также популярностью пользуются сорта, получаемые из белого винограда «Ркацители».

Ранее 5-tv.ru писал, что на Российском винодельческом форуме обсудили лучшие новинки.