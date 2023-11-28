Экс-возлюбленный Волочковой найден мертвым в московском СИЗО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 345 0

В начале мая мужчина избил свою 28-летнюю супругу, за что был арестован.

Экс-возлюбленный Волочковой найден мертвым в московском СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов найден мертвым в камере СИЗО «Матросская тишина». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, арестованного за избиение своей супруги Кузнецова нашел мертвым его сокамерник. По предварительным данным, мужчина мог покончить с собой.

Известно, что в начале мая мужчина избил свою 28-летнюю супругу. По словам Кузнецова, он не пытался скрыться с места преступления, а сам вызвал скорую и два дня провел с женой в больнице. Также он согласился сотрудничать со следствием.

Что стало причиной ссоры между супругами — точно не известно, но, по некоторым данным, скандал произошел на почве ревности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему возлюбленному Анастасии Волочковой Сергею Кузнецову продлили арест за избиение жены.

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Экс-возлюбленный Волочковой найден мертвым в московском СИЗО

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