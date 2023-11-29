Ежегодно международный научно-образовательный салон собирает до десяти тысяч участников.

В рамках научно-образовательного салона в Петербурге, можно прямо сейчас выбрать дело мечты или попробовать себя в самых разных профессиях — пилота, ветеринара, химика. Участвуют школьники, студенты и одновременно — будущие работодатели, руководители крупнейших предприятий. Особое внимание на этот раз уделили искусственному интеллекту. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко увидела самое интересное.

От робота-манипулятора до умной теплицы: школьники и студенты со всей страны демонстрируют свои разработки и новые методы образования — далеко не те, что были раньше.

Это только на первый взгляд похоже на компьютерную игру. На самом деле это настоящий тренажер по управлению беспилотниками. На таких обучаются ребята из технического колледжа управления и коммерции. Они говорят, что такой полет могут освоить дети десяти лет, но, кажется, ребята лукавят, ведь у взрослых получается не очень.

Игра в профессии с международным размахом: на петербургском научно-образовательном салоне — крупнейшем мероприятии в этой сфере — можно почувствовать себя пилотом, агрономом, ветеринаром, химиком. А если еще не решил, кем станешь, когда вырастешь — спросить у робота.

«Наставник сориентирует, какие лучше ему посетить курсы, к чему у него больше есть способности — к математике, к физике, к лингвистике, и каждый получает на такой открыточке QR-код с информацией, которую он дома может спокойно почитать и понять, куда ему дальше пойти учиться», — отметила начальник службы организации выставочной деятельности СПбГУ Алена Барабанова.

Искусственный интеллект в этом году здесь — в центре внимания. Слишком уж быстро школьники научились обращаться с виртуальными помощниками. Теперь главная задача — научить детей использовать нейросеть грамотно, считают эксперты передовых вузов страны.

«Во главу угла поставлен человек, человеческая жизнь, гуманистические ценности. И это не должно мешать технологиям, но это должно идти в комплексе. И современные инженеры, современные специалисты, которые занимаются развитием искусственного интеллекта, должны понимать этическую, человеческую сущность той технологии, которую они разрабатывают», — сказала директор Центра научной коммуникации ИТМО Дарья Денисова.

Ежегодно международный научно-образовательный салон собирает до десяти тысяч участников: от школьников и абитуриентов до ректоров и глав предприятий. Где, как не здесь узнать о самых востребованных специальностях?

«Сейчас нужны не только технические специальности и качественные инженеры, но и те, кто этими инженерами может управлять, и те, кто понимает, куда можно приложить труд этих инженеров. То есть по большому счету нужны мозги, впрочем, они были нужны всегда», — заметил декан факультета довузовского образования НИУ ВШЭ Николай Пшеничный.

Впрочем, основная тема салона в этом году — 300 лет высшему образованию и науке в России. Конечно, в честь юбилея главного петербургского университета.

«Всемирно известный, родной, дорогой наш университет, и я уверен, что в ближайшие 300 лет он также будет радовать нашу страну и давать хороших специалистов, которые будут давать новых специалистов», — выступил с напутствием губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Накануне праздника утвердили и новую награду — заслуженный работник высшей школы Санкт-Петербурга. Сегодня его впервые вручили 13 педагогам колледжей и университетов Северной столицы.