Уже смирился: Оззи Осборн считает, что ему осталось жить не больше десяти лет

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 43 0

Оззи Осборн считает, что ему осталось жить не больше десяти лет

Уже смирился: Оззи Осборн считает, что ему осталось жить не больше десяти лет

Фото: www.globallookpress.com / NILSSON RICKARD

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Легендарный рок-музыкант признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн считает, что ему осталось жить не более десяти лет. Об этом легендарный рок-музыкант рассказал в интервью изданию Rolling Stone.

Британский музыкант признался, что давно страдает из-за проблем со здоровьем, и предположил, что в лучшем случае проживет еще десять лет. При этом 74-летний Оззи Осборн отметил, что смерти как таковой не боится, но хочет, чтобы сам процесс был недолгим и безболезненным. Также музыкант выразил надежду, что когда-нибудь еще выступит на сцене, но почти не верит в такую возможность и, в целом, смирился. Ранее ему уже пришлось отменить свое выступление на фестивале Power Trip, причиной стало плохое самочувствие.

Одной из проблем со здоровьем Осборн называет последствия падения, когда музыкант упал ночью при посещении уборной. После этого у него начались страшные боли в спине. Травмы привели звезду на операционный стол, последнее хирургическое вмешательство Осборну пришлось пережить в сентябре 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почему у Осборна опустились руки.

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