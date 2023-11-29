«Великолепно»: «Казанова» Лыков поделился эмоциями от постельной сцены с Гузеевой

Актер понадеялся, что и ему удалось не разочаровать телеведущую и бывшую однокурсницу.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков рассказал, как ему работалось с телеведущей Ларисой Гузеевой во время съемок комедии «Теща». Там он сыграл ее мужа-подкаблучника. А одна из сцен носила эротический характер.

«Великолепно, она тут же, мне кажется, все выложила в интернет. Надеюсь, что я ее не разочаровал», — прокомментировал постельную сцену Лыков.

Лыков объяснил это тем, что они давно знают друг друга, вместе учились в институте, поэтому никаких особых стеснений не испытывали оба. Кроме того, режиссер учитывал пожелания артистов во время съемочного процесса, что значительно облегчило им работу.

К слову, если с Лыковым Гузеевой работалось легко, то с юмористом Гариком Харламовым поначалу было тревожно. Ведь с ним не один год она враждовала. Все началось с того, что комик стал публиковать в социальной сети смонтированные ролики из программы «Давай поженимся!» с Гузеевой, которая является ведущей шоу. На речи телеведущей он накладывал фрагменты из различных мультфильмов. Многие поклонники не оценили попытки высмеять Гузееву, но критика Харламова лишь подстегивала и дальше монтировать видео.

Гузеева долго молчала, но в один момент не выдержала. Во время записи программы она обратилась к Харламову и заявила, что он ее «задолбал». Телеведущая долго злилась на комика, грозилась заблокировать его, но поступившее предложение сняться вместе приняла. Благодаря работе на одной съемочной площадке они зарыли топор войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Гарик Харламов выводил Гузееву из себя на съемках фильма «Теща».