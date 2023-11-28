«Паразита кусок»: чем Харламов выводил Гузееву из себя на съемках фильма

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 598 0

Харламов испытывал терпение Гузеевой на съемках из-за постоянных опозданий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Вредная привычка Гарика Харламова один раз привела к «взбучке» от Ларисы Гузеевой.

Несколько лет назад между юмористом Гариком Харламовым и заслуженной артисткой РФ Ларисой Гузеевой случилась ссора: телеведущая обиделась на шутку комика в соцсетях. Но спустя долгое время как гром среди ясного неба прогремела новость: артисты помирились и более того — снимаются в одном фильме. Как рассказал на премьере фильма «Теща» исполнитель главной роли Гарик Харламов, первая встреча прошла практически в романтической обстановке.

«Встреча была коротка. Встреча прошла у нас в ресторане, я подарил цветы», — поделился юморист.

Впрочем, съемки не обошлись без накала страстей.

«Лариса сказала: „Если ты опоздаешь хоть раз, это будет большой конфликт“. И он, естественно, случился, но конфликта не было. Я опаздывал, безусловно. Но нам этот нерв нужен был для роли», — попытался отшутиться Харламов.

Но Лариса Гузеева опровергла слова коллеги по съемкам.

«Зачем мне все это нужно было? Я — профессиональная артистка, я и так бы сыграла ненависть к любимому моему мальчику. А опаздывал, потому что паразита кусок», — заявила актриса.

Гарику Харламову ничего не оставалось, как согласиться с партнершей по фильму. На один из уточняющих вопросов журналистов, Гузеева ответила, что один раз все-таки устроила Харламову взбучку за опоздание.

«Плохие слова говорила», — кокетливо отведя глаза в сторону, сказала Гузеева.

«Но это было очень мило. Это умеет только Лариса», — тут же включился в беседу Харламов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем комедия «Теща» с Харламовым и Гузеевой.

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