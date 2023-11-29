Соглашение о пересечении границы России и Украины прекратило действие

Соглашение между Россией и Украиной о порядке пересечения границы жителями приграничных районов прекратило свое действие. Об этом сообщили в МИД РФ.

Документ, подписанный 18 октября 2011 года в Донецке, утратил свою силу 8 ноября.

В ведомстве добавили, что также больше не действует соглашение о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное 14 мая 1993 года в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия закрыла все пункты пересечения на границе с Россией для тех, кто ищет убежище. Известно, что мера будет действовать с ночи 30 ноября до 13 декабря. Исключение будет распространяться только на пропуск грузового транспорта.