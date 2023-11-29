Соглашение о пересечении границы России и Украины прекратило действие

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Это не единственный документ, который утратил свою силу между двумя странами, напомнили в МИД.

Соглашение о пересечении границы России и Украины прекратило действие

Фото: Петр Сивков / ТАСС

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Соглашение между Россией и Украиной о порядке пересечения границы жителями приграничных районов прекратило свое действие. Об этом сообщили в МИД РФ.

Документ, подписанный 18 октября 2011 года в Донецке, утратил свою силу 8 ноября.

В ведомстве добавили, что также больше не действует соглашение о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное 14 мая 1993 года в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия закрыла все пункты пересечения на границе с Россией для тех, кто ищет убежище. Известно, что мера будет действовать с ночи 30 ноября до 13 декабря. Исключение будет распространяться только на пропуск грузового транспорта.

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