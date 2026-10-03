МИД России повторно призвал иностранцев воздержаться от поездок на Украину

МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических представительств, воздержаться от поездок на Украину и пребывания в стране. Заявление российского внешнеполитического ведомства опубликовано на официальном сайте.

«Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее иностранных граждан, находящихся в Киеве, призывали покинуть город. Жителям Украины также рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Эти предупреждения доводились и до иностранных дипломатических миссий.

При этом в МИД России отметили, что аналогичные рекомендации своим гражданам ранее давали власти ряда других государств. Несмотря на это, в Киеве продолжают работать многие посольства, а иностранные официальные лица приезжают на Украину.

«Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности», — заявили в МИД.

Ведомство также заявило, что Вооруженные силы (ВС) России продолжат наносить удары по объектам военного назначения на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители Киева начали покидать город. Однако причиной назывался транспортный коллапс после перекрытия движения по крупнейшим мостам через Днепр — Южному, Метро и Патона.

Из-за этого киевлянам стало сложнее перемещаться между районами города. На фоне транспортных проблем в украинской столице выросло количество свободного жилья.

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