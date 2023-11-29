«Перешла красную черту»: Фадеев жестко прошелся по Закировой

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Алексей Панков
Алексей Панков 24 0

Фадеев жестко раскритиковал Наргиз за слова о России

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Артист расценивает слова Наргиз как призывы к массовым убийствам.

Заслуженный деятель искусств РФ Максим Фадеев оказался шокирован недавними русофобскими высказываниями Наргиз Закировой, которые она выдала во время пранка Вована и Лексуса. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

Он отметил, что певица давно перешла все красные черты в отношении его самого. Однако теперь ее высказывания можно расценивать как призывы к массовым убийствам.

«Одно дело, что эту „красную черту“ она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьезно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это все происходит публично», — заявил Фадеев.

Он добавил, что Наргиз оскорбляет граждан России и руководство страны. При этом она прикрывается своим дядей Фаррухом, который продолжает зарабатывать в РФ. Фадеев обратился к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на его концерты.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фадеев заявил о бессилии Запада в попытках отметить российскую культуру.

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