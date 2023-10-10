Фадеев о скандале с Хайдаровым: «Пластическая хирургия превратилась в бизнес»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 10 0

Продюсер Максим Фадеев: Пластическая хирургия превратилась в чистый бизнес

Фадеев о скандале с Хайдаровым: «Пластическая хирургия превратилась в бизнес»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Продюсер рассказал, почему сам отказался от операции по удалению лишней кожи после экстремального похудения.

Продюсер и исполнитель Максим Фадеев признался, что с ужасом наблюдает за скандалом вокруг известного пластического хирурга (имя не названо, но, предположительно, речь о Тимуре Хайдарове, которого певицы Любовь Успенская и Слава, а также десятки недовольных операциями женщин называют мясником и вызывают в суд. — Прим. ред.). Музыкант отметил, когда он сбросил 127 килограммов два года назад, ему неоднократно предлагали сделать подтяжку обвисшей кожи. Однако он отказался и на всякий случай, чтобы не нанести вред поклонникам, не стал раскрывать свой рецепт похудения.

«Уже тогда я видел полный беспредел на рынке пластической хирургии... Я не то что никогда не решился бы на подтяжку — я не доверил бы им даже заусенец на своем пальце. Ежегодно мы с вами продолжаем читать новости не только о неудачных последствиях проведенных пластических операций, но и даже о случаях летального исхода», — написал Фадеев в личном блоге.

По словам продюсера, больно видеть на улицах и в сети изуродованных хирургами женщин. Иногда у него даже складывается впечатление, что некоторым докторам доставляют удовольствие страдания пациентов, хотя это «уже психиатрия». Не менее ужасно, отмечает музыкант, что врачи руководствуются только фактором прибыли — они готовы исполосовать лицо клиента до неузнаваемости, выполнить самую безумную и опасную для здоровья прихоть, лишь бы получить гонорар.

«Пластическая хирургия превратилась в чистый бизнес. Морально-нравственный фактор вообще не учитывается. Нужен человеку маленький нос или губы размером с хинкали — хирург возьмется за это, если клиент платит… И неважно, что будет с этим пациентом дальше», — сетует артист.

Фадеев сокрушается, что индустрия красоты — это рынок, где женщины соглашаются увеличить губы за тысячу рублей «у какой-нибудь пьяной тетки». Еще хуже — дамы не понимают, что они и так прекрасны, а оперироваться нужно только тем, у кого есть к этому явные медицинские показания. Продюсер призвал поклонников не доверять хирургам, тщательно проверять их репутацию, реальные работы и статистику неудач.

«Если осложнений 3-5% из 100 — это норма. Если больше — вопрос. А если гораздо больше — это уже статья. Или повод проверить клинику. Одним словом, пластическая хирургия сегодня приобрела формы экспериментальной хирургии — получится — не получится. Поэтому прежде чем ставить свою жизнь на кон, подумайте, в чьи руки вы ее вверяете», — призвал Фадеев.

В заключении продюсер посоветовал женщинам беречь себя от «подлецов со скальпелем», коих на свете развелось слишком много.

Ранее 5-tv.ru публиковал последние подробности разборок между Тимуром Хайдаровым и его пациентами.

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