Пойдет на крайние меры: может ли Гуф отобрать дочь у бывшей жены через суд

После развода артист хочет отобрать у бывшей жены дочь, которая родилась в мае 2022-го.

Разведенный в прошлом месяце рэпер Гуф, по всей видимости, нескоро поставит точку в отношениях с бывшей женой, моделью Юлией Королевой, с которой у них общий малолетний ребенок.

Так, артист в своем блоге показал, как с кастетом в руках пытался вломиться в замок на Пхукете, где остановились экс-супруга с его годовалой дочерью. При этом он кричал, что не покинет территорию, «пока не проснется ребенок».

Юрист Александр Строкин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru объяснил, сможет ли звездный отец отобрать ребенка у его матери.

«Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, безусловно имеет право на общение со своими несовершеннолетними детьми, включая свою недавно рожденную, несовершеннолетнюю дочь, однако претендовать на то, чтобы забрать ребенка у своей бывшей супруги известный рэпер скорее всего не может, поскольку ни один суд, ни один судья не пойдет на то, чтобы, забрать столь маленького ребенка у его матери и передать на воспитание отцу», — сообщил собеседник 5-tv.ru.

Он считает, что также не способствуют этому и скандалы, в которые часто попадает рэпер. Отмечается, что все эти случаи безусловно будут учитываться судом и повлияют на вынесение решения.

«В лучшем случае Алексей может рассчитывать на установление порядка общения с ребенком, то есть он будет видеться с ребенком, участвовать в его воспитании, наблюдать за его взрослением, но изменить место жительства ребенка у него скорее всего не получится», — заключил Строкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гуф снял видео, на котором штурмует виллу бывшей жены и дочери на Пхукете.