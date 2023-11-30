Путин провел встречу с молодыми учеными в Парке науки и искусства «Сириус»

Как раз российскую альтернативу зарубежной техники сейчас можно увидеть в «Сириусе». От магнитного миксера химикатов и культиватора водорослей до центрифуг и оптических томографов. С их помощью изучают, в том числе, активность молекул в вакцинах.

Есть место на встрече и для глобальных разработок. Первый замдиректора по науке Курчатовского института Юлия Дьякова делится: благодаря возводимым в стране проектам мега-сайнс мы вот-вот увидим ДНК природы. Сейчас главное — защитить биоресурсные коллекции. В РФ готовится закон о биоресурсных центрах. Путин обещает поторопить правительство с его принятием.

Именно для этого на берегах Черного моря и проводятся такие форумы как Конгресс молодых ученых. Многие из них держат в голове невероятные идеи, но не всегда понимают какие у них есть возможности для их реализации. Конгресс молодых ученых собрал больше пяти тысяч создателей будущего. Для «Сириуса» этот конгресс становится традицией.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, как молодые дарования могут получить финансирование на исследования. Подробнее о мероприятии — корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.