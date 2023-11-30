В Петербурге зафиксирована вспышка кори: кто в этом виноват?

Представители профильных ведомств называют несколько причин распространения болезни. Но одна — самая очевидная.

В Петербурге приходится принимать меры из-за вспышек кори. В Василеостровском районе, где обнаружен очаг заболевания, жителей предупредили о приходе медиков для взятия крови на анализ. А в некоторых школах введен карантин. При этом дефицит вакцин так никуда и не делся. За непростой ситуацией следит Дмитрий Будков.

Васильевский остров. Гимназия 586. Тут введен особый режим — снова медицинские маски, снова санитайзеры. Строгие правила ввели из-за вспышки кори. Аналогичная ситуация и в десятой школе.

«В восьмом классе у мальчика корь. У нас все привиты, только один человек из параллели не привит. Класс, как раз в котором карантин, там табличка и они в столовую по другому графику ходят», — рассказал школьник.

Пока известно, что только две школы перевели на карантин. Занятия продолжаются, но потоки учеников развели, чтобы не допустить распространения инфекции

Сотрудники образовательных учреждений слегка растеряны — насколько все серьезно, пока не знают. Настораживающие объявления появились на дверях парадных некоторых домов. Там живут те, кто контактировал с заболевшими.

По данным Минздрава, с начала года в России зарегистрировано порядка пяти тысяч случаев заболевания корью среди детей. Это в 262 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. В регионах сталкиваются с нехваткой вакцин — и монопрепаратов, и комбинированных, которые защищают также, к примеру, от краснухи и паротита. И Петербург не исключение.

«Есть снижение темпов иммунизации против кори, но это связано с задержкой поставки противокоревых вакцин по независящим от нас причинам», — заметила заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы имени Боткина в Петербурге Ирина Чхинджерия.

Отправляемся в поликлинику, узнать есть ли вакцина от кори. Здесь ее берегут для тех, кто контактировал с зараженными. Далее интересуются — прививались ли вообще.

В итоге отправляют на сдачу антител, чтобы понять — стоит ли тратить на нас драгоценную моновакцину от возбудителя кори. За исследование придется заплатить 600 рублей. Сама прививка бесплатная.

Такая же картина наблюдалась и пару месяцев назад. Получается, обещанных поставок препаратов — по крайней мере в достаточном количестве — так и нет.

Распространению кори поспособствовали и так называемые «антиваксеры». В итоге, как говорят специалисты Роспотребнадзора Петербурга, коллективный иммунитет ослаб.

«Выработалась прослойка населения как взрослых, так и особенно детей, чьи были против до этого года вакцинации любой, в том числе кори. Поэтому мы на сегодня получаем ровно то, что и получаем», — констатирует начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

В нынешних условиях взрослым остается ждать увеличения поставок вакцины и следить, чтобы дети прививались вовремя по национальному календарю. Для них препарат чаще всего в наличии.