Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет
Фото: www.globallookpress.com / Rob Pinney
Бывший дипломат успел отпраздновать свой вековой юбилей.
Сообщение о смерти политика опубликовало агентство Reuters, ссылаясь на заявление, распространенное Kissinger Associates, Inc.
Известно, что знаменитый дипломат и политик скончался в среду, 29 ноября, в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет. Причины смерти не разглашаются.
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