Сомнительная профилактика: школьница отравилась противовирусными препаратами

Девушку экстренно забрали в больницу.

Школьница из Москвы едва не умерла после приема противовирусных таблеток. Эксклюзивными подробностями происшествия поделились источники 5-tv.ru.

По известной информации, 14-летней девушке стало плохо, когда она находилась в школе. Из учебного заведения ее на скорой забрали в больницу, где специалисты промыли желудок. Школьнице поставили диагноз «острое воздействие противовирусными препаратами». В настоящий момент ей ничего не угрожает.

По словам матери, утром школьница выпила противовирусный препарат «Ремантадин». Правоохранительные органы проводят проверку.

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