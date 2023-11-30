Сомнительная профилактика: школьница отравилась противовирусными препаратами

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 46 0

Школьница из Москвы отравилась противовирусным препаратом

Сомнительная профилактика: школьница отравилась противовирусными препаратами

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

Читайте нас в: Дзен Новости

Девушку экстренно забрали в больницу.

Школьница из Москвы едва не умерла после приема противовирусных таблеток. Эксклюзивными подробностями происшествия поделились источники 5-tv.ru.

По известной информации, 14-летней девушке стало плохо, когда она находилась в школе. Из учебного заведения ее на скорой забрали в больницу, где специалисты промыли желудок. Школьнице поставили диагноз «острое воздействие противовирусными препаратами». В настоящий момент ей ничего не угрожает.

По словам матери, утром школьница выпила противовирусный препарат «Ремантадин». Правоохранительные органы проводят проверку.

Не всегда на пользу: чем опасен бесконтрольный прием БАДов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Астрахани погибли несколько человек из-за токсического шока, вызванного употреблением запрещенных веществ. Так закончилась вечеринка в обычной квартире астраханской пятиэтажки.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.88
0.27 97.65
0.58
Новогодний подарок Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2023

Последние новости

11:16
Под контролем: Роскомнадзор впервые включил в спецреестр компьютерную игру
11:06
«Мудрый и дальновидный»: Путин о бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере
10:58
Власти Катара забыли встретить прилетевшего с визитом президента Германии
10:42
Обман и предательство от первой любви: как живет актриса из «А зори здесь тихие»
10:24
«Страх парализует»: почему Запад боится завершения конфликта на Украине
10:22
Опасные лакомства: какими продуктами со стола категорически нельзя угощать кошек

Сейчас читают

Трамп грядëт, Европа трусит: «С Киевом всë может закончиться моментально»
План «Сделка века»: что стоит за разговорами о ликвидация Израиля
Пойдет на крайние меры: может ли Гуф отобрать дочь у бывшей жены через суд
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд