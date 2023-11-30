«Полнейшее презрение»: во Франции раскритиковали премьера за курение на заседании

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Французского премьера Борн раскритиковали за курение в парламенте

«Полнейшее презрение»: во Франции раскритиковали премьера за курение на заседании

Фото: Reuters / SARAH MEYSSONNIER

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С 2007 года в стране действует запрет на курение в общественных местах, но глава французского кабмина, видимо, вне закона.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн курила вейп в зале заседаний парламента, несмотря на запрет. Депутаты раскритиковали ее за такое презрение.

В частности, высказалась по данному поводу на заседании депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Каролин Фиа. Она подчеркнула, что в этом зале происходит законотворчество.

«Мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение», — сказала Фиа.

Она также напомнила, что 28 ноября глава Минздрава Франции Орельян Руссо объявлял о введении запрета на курение на пляжах, в парках, лесах и территориях вблизи общественных мест. Вместе с тем планируется постепенно увеличить стоимость пачки сигарет с 11 до 13 евро.

Стоит отметить, что во Франции с 2007 года действует запрет на курение в общественных местах. Бурбонский дворец, в котором проводятся заседания Национального собрания, не является исключением, подчеркнула депутат Фиа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борн предложила продавать бензин в убыток в течение нескольких месяцев, чтобы позволить «еще больше снизить цены». Однако вскоре президент Франции Эммануэль Макрон отменил ее распоряжение, назвав инициативу странной.

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