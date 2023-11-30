«Угроза единству»: Рада приняла декларацию об отмене выборов на Украине

Прежде Владимир Зеленский продлил в стране действие военного положения и всеобщую мобилизацию, из-за чего по закону выборы проводиться не могут.

Украинские депутаты проголосовали за отмену выборов на Украине, которые должны были состояться в 2024 году. О принятии соответствующей декларации в Верховной раде сообщает издание «Страна.ua».

Депутаты считают, что выборы проводить не время, они только «расколют страну и нацию». Кроме того, в Верховной раде рассчитывают на то, что документ станет помехой для голосования «до окончания войны».

Депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев заметил, что на Украине почти стартовала избирательная кампания, которая только несла угрозу единству граждан.

«До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ», — добавил Соболев.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране. В связи с этим запланированные на март 2024 года президентские выборы проводиться не будут. Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик подчеркивал, что постановления Верховной рады о проведении голосования не было, как и проекта этого постановления.

Сам Зеленский ранее заявлял, что время для проведения выборов еще не наступило. Он называл их неуместными и неактуальными, призывал поставить точку в этом вопросе. При этом украинские СМИ писали о появлении конкурента у Зеленского — свою кандидатуру на пост мог бы выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Зеленский боится, что его не переизберут на второй срок на предстоящих выборах.