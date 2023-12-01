Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске
Информацию о происшествии подтвердили в МЧС.
Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
Самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС по Сахалинской области.
Согласно информации, поступившей в ГУ МЧС по Сахалинской области, воздушное судно Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевшее из Москвы, готовилось совершить аварийную посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска.
Позднее редставители МЧС уточнили, что самолет совершил посадку в 01:34 по московскому времени (9:34 по времени в Сахалине) без происшествий.
Со стороны пресс-службы авиакомпании было заявлено, что посадка прошла в штатном порядке.
Прочие детали по произошедшему выясняются.
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