В Рязани задержали подозреваемого в подрыве ж/д и атаке на аэродром

В Рязанской области задержан мужчина, подозреваемый в подрыве железной дороги, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Установлено, что задержанный имеет двойное гражданство России и Италии. В ходе допроса он признался, что 11 ноября установил на рельсы самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало и привело к сходу вагонов поезда. Действовал мужчина по заданию украинских спецслужб, с которыми давно установил связь.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань», — уточняется в сообщении.

Силовики также установили причастность задержанного к другому теракту. Так, мужчина летом текущего года изготовил взрывчатые устройства и установил их на квадрокоптеры, с помощью которых осуществил атаку на рязанский военный аэродром «Дягилево». И уже в ноябре подорвал железную дорогу, по которой двигался состав.

У преступника изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видео о совершенных преступлениях.

В пресс-службе СК добавили, что силовики в настоящее время проводят расследование для установления причастности задержанного к совершению других терактов на территории России.

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