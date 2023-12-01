В Рязани задержали подозреваемого в подрыве ж/д и атаке на аэродром

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

В результате теракта в ноябре с рельсов сошли 19 вагонов поезда.

В Рязани задержали подозреваемого в подрыве ж/д и атаке на аэродром

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

Читайте нас в: Дзен Новости

В Рязанской области задержан мужчина, подозреваемый в подрыве железной дороги, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Установлено, что задержанный имеет двойное гражданство России и Италии. В ходе допроса он признался, что 11 ноября установил на рельсы самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало и привело к сходу вагонов поезда. Действовал мужчина по заданию украинских спецслужб, с которыми давно установил связь.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань», — уточняется в сообщении.

Силовики также установили причастность задержанного к другому теракту. Так, мужчина летом текущего года изготовил взрывчатые устройства и установил их на квадрокоптеры, с помощью которых осуществил атаку на рязанский военный аэродром «Дягилево». И уже в ноябре подорвал железную дорогу, по которой двигался состав.

У преступника изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видео о совершенных преступлениях.

В пресс-службе СК добавили, что силовики в настоящее время проводят расследование для установления причастности задержанного к совершению других терактов на территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который подозревается в совершении шпионажа.

-5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.58
-0.30 96.88
-0.77
«Небо завоевывает землю»: китайский гороскоп на декабрь 2023 года

Последние новости

10:09
В российских школах сделают обязательным урок труда
9:53
В Рязани задержали подозреваемого в подрыве ж/д и атаке на аэродром
9:48
Дешевле не покупать: в Wildberries поднялась цена отказа от товара
9:42
«Это факт»: Зеленский придумал новое объяснение неудачам ВСУ на фронте
9:32
Поликлиника на плаву: в России строят первый медицинский теплоход
9:16
Скандальная, но крепкая и искренняя любовь: история отношений Деппа и Паради

Сейчас читают

Повар раскрыла секрет идеального салата оливье
План «Сделка века»: что стоит за разговорами о ликвидация Израиля
«Небо завоевывает землю»: китайский гороскоп на декабрь 2023 года
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд