Похищение ребенка: в Козельске вернули домой украденную восьмилетнюю школьницу

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В Козельске вернули домой украденную восьмилетнюю школьницу

Фото, видео: 5-tv.ru

За девочку требовали выкуп, но ребенка удалось спасти.

Становятся известны подробности запутанной истории с похищением ребенка в Калужской области. Восьмилетнюю Злату на протяжении двух дней искали полицейские, волонтеры и неравнодушные люди. А нашлась она в 30 километрах от родного Козельска.

По словам девочки, там, на обочине дороги, ее бросили похитители. Кто мог украсть Злату и как ее встретили дома, в материале корреспондента «Известий» Артема Яковенко.

Восьмилетняя Злата стойко держалась весь путь домой, но как только увидела маму, расплакалась. Они еще долго простоят в обнимку, словно боясь разорвать объятия и снова потерять друг друга.

«Пока я хочу, чтобы ребенок согрелся, сходил в ванну», — говорит мама Златы Ирина.

Двое суток полиция, родственники и все неравнодушные искали Злату по всему городу и его окрестностям. Девочку похитили, когда она возвращалась из школы. Злата почти добралась до дома, когда к ней подошла неизвестная женщина. Долго общалась с второклассницей, втиралась в доверие и уговорила пойти с ней.

— Что тебе тетя сказала? — спросил журналист.

— Что меня никто не любит, и маму я не увижу, — рассказала Злата.

Через несколько часов маме Златы написал неизвестный и потребовал перевести полтора миллиона рублей на специальный счет. Иначе Ирина рискует больше никогда не увидеть дочь. В это же время девочку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Информация о пропавшей школьнице быстро разлетелась по городу. Возможно, общественный резонанс напугал похитителей. Судя по следам от шин на дороге, похитители остановили машину на трассе. Ребенка высадили на мороз и просто уехали. Но Злата не растерялась, а пошла в ближайшую деревню, чтобы попросить помощи.

Стражи порядка забрали Злату и доставили в больницу на осмотр. Медики зафиксировали ушиб грудной клетки и руки: видимо, девочка получила травмы, когда ее затаскивали в машину. Следователи уже возбудили уголовное дело, подозреваемых ищут. Есть предположение, что похитители — это кто-то из окружения родного отца девочки. Его накануне осудили за кражу.

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