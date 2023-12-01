«Диванные критики» — Бьянка ответила хейтерам

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 46 0

Певица Бьянка уверена, что абсолютно все артисты подвергаются хейту

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Исполнительница призналась, что раньше подобная критика ее очень обижала.

Певица Бьянка считает, что абсолютно все артисты получают хейт в свой адрес, поэтому не стоит относиться к нему слишком серьезно. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru исполнительница рассказала на «СуперХитШоу», прошедшем в столичном клубе VK GIPSY.

По словам Бьянки, рано или поздно каждая знаменитость сталкивается с критикой, порой совершенно не обоснованной. И ничего с этим не поделаешь.

«Не ни одного артиста, которому бы писали всегда „Ты такая красивая, ты такая молодец“. Поэтому я понимаю, что это пишут всем, поэтому… мы такие все. Серьезно относиться к хейту „диванных критиков“ я не могу. Это — неконструктивная критика», — признается исполнительница.

Однако такое философское отношение к хейту у Бьянки было не всегда. Певица признается, что раньше, когда она была маленькой, резкие слова ее обижали. Например, было неприятно, когда ей говорили, что она не умеет петь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего у Бьянки не складываются отношения с мужчинами.

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