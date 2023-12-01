Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 173 0

Над крупнейшими торговыми рядами города поднимаются клубы дыма.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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На юго-востоке Москвы начался пожар на рынке «Садовод». Об этом сообщили 5-tv.ru источники в экстренных службах, в распоряжении появилось и видео задымления.

Огонь охватил здание, расположенное на 14-м километре МКАД. В настоящий момент устанавливается, что именно горит и площадь пожара. По информации источника, есть один пострадавший — он надышался дымом.

Над зданием поднимается черный густой дым. Правоохранители и пожарные уже следуют на место по второму (повышенному) номеру сложности.

Позднее информацию о пожаре подтвердили в МЧС по Москве. В ведомстве уточнили, что на месте уже работают спасатели, ведется эвакуация посетителей и работников рынка.

«По предварительной информации, происходит загорание в торговых павильонах», — добавили в МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону сгорел крупный рынок.

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