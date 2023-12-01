Проще, чем кажется: как Анфиса Чехова воспитывает ребенка

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 33 0

Психолог Красницкая: ребенку Анфисы Чеховой ничего не грозит

Проще, чем кажется: как Анфиса Чехова воспитывает ребенка

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Методы могут вызвать достаточно противоречивую реакцию.

Ни для кого не секрет, что знаменитая телеведущая и актриса Анфиса Чехова души не чает в своем любимой сыне Соломоне. Звезда часто выкладывает фотографии с наследником, а недавние опубликованные снимки вызвали недоумение фанатов. По мнению подписчиков, мама десятилетнего мальчика позволяет себе слишком многое. В ситуации разобралась магистр психологии и эксперт по отношениям Виталия Красницкая в беседе с изданием dni.ru.

Ранее актриса признавалась, что часто спит с Соломоном в одной кровати, а в Сети год назад уже случился скандал из-за того, что мать целует своего сына в губы. По словам самой Анфисы, таким образом она старается дать ребенку ту заботу и нежность, которую не получила в детстве. Тему подали вновь после публикованного послания мальчика.

На День матери Анфиса и ее супруг получили открытку, последняя строка которой удивила аудиторию.

«Любимому отчиму и маме! Люблю! Поздравляю // В попу пальчик я вставляю!» — написал Соломон.

По словам эксперта, в семье телеведущей, возможно, просто приняты подобные выражения чувств и эмоций, и все может оказаться проще, чем кажется.

Специалист отметила, что мальчик пишет это в шутку и вряд ли в этом высказывании может увидеть для себя какие-то угрозы. С другой стороны, как объяснила Виталия Красницкая, именно в этом возрасте у детей формируется вполне естественный интерес к познанию своего тела. Именно поэтому действительно важно, чтобы «границы» в этой теме правильно расставлялись. И подобное поведение со стороны родителей может помешать этому важнейшему процессу.

«Такие проявления родителей нарушают границы как самого ребенка, так и формируют излишнее поле интимной близости с родителями, что для ребенка очень нежелательно», — объяснила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова в Грузии поправилась до 100 килограммов.

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